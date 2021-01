Crematorios en CDMX y Edomex, saturados por alta demanda

La agencias funerarias ofrecen, ante la alta demanda y costos, féretros hechos de cartón, con un costo que no excede los mil 200 pesos.

La estela de muerte por contagio del coronavirus Covid-19 ha acarreado no sólo dolor, sino desesperación entre los deudos que tiene que esperar no horas, sino días completos para encontrar espacio en algún crematorio de la Ciudad de México.

Los hornos para la incineración de los cuerpos con etiqueta Covid, sospechosos del virus y los no Covid, se encuentran saturados y es complicado encontrar espacio para la cremación inmediata.

Al respecto, David Vélez Ponce, presidente de la Asociación de Propietarios de agencias funerarias en Ciudad de México y el Estado de México, subrayó que las personas han recibido mala orientación respecto al destino final que deben ocupar las víctimas del coronavirus Sars-Cov-2.

“El protocolo de manejos de cuerpos Covid nos está autorizando el poder enterrar cuerpos y la mayoría de gente se está enfocando a que se tiene que cremar y esto ha ocasionado la saturación de hornos crematorios y hasta el momento tenemos un retraso de 48 a 36 horas en donde los cuerpos quedan hacinados en las morgues de los hospitales y en domicilio”, afirmó.

Sostuvo que también comienzan a escasear los ataúdes ante la creciente demanda por el incremento de personas fallecidas por contagio de Covid-19.

“Lamentablemente ya todas las materias primas como metales y madera con esta segunda etapa de la pandemia se han escaseado y como es la materia prima tampoco hay ataúdes”, puntualizó Vélez.

La posibilidad de sepultar los seres queridos que perecieron ante la letalidad del Covid, tiene un nuevo apoyo y es la utilización de féretros hechos de cartón, con un costo que no excede más de mil 200 pesos, cuando la cremación oscila entre los 4 y 6 mil pesos.

TRATO ÉTICO A CADÁVERES

Otro aspecto importante es la ética del personal funerario; algunos embalsamadores, como Ernesto, de la empresa Grossman, han mantenido firme su vocación y respeto por los cadáveres de famosos y no famosos.

Rechazan cualquier insinuación de terceros para la toma de graficas post mortem, como ocurrió en Argentina con el caso del futbolista Diego Armando Maradona.

“Aquí hemos tenido personalidades como luchadores, algunos artistas, algunos cantantes; en lo personal yo nunca me he tomado fotos con personas así porque es poco ético y lo correcto es también respetar a la persona aunque sea famosa o no lo sean y se respeta siempre el servicio que se está haciendo”, subrayó Ernesto.

En nuestro país la Ley General de Salud establece en diversos artículos los derechos de las personas post montem, los cuales se refieren directamente a el tratamiento decoroso del cadáver y restos, el respeto a la honra y la personalidad jurídica.

