Conceden suspensión a Zhenli Ye Gon contra discriminación y tortura

El empresario Zhenli Ye Gon denunció que al interior del penal del Altiplano es víctima de actos de discriminación, ya que no puede gozar de los bienes y servicios médicos para proteger, promover y restaurar su salud; no cuenta con una buena alimentación y no se le permite practicar algún deporte.

Indicó que tampoco cuenta con métodos adecuados de higiene en su estancia, ni para asearse y lavar su ropa.

Ye Gon mencionó que también es víctima de tortura física y mental, vejaciones, amenazas, malos tratos e incomunicación, además de que es sometido a condiciones de vida inhumana durante su internamiento, derivadas de las características de la habitación que ocupa y que se le impida su derecho a la educación y a la libertad de expresión.

Ante ello, el juez Samuel Sánchez Sánchez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le otorgó a Zhenli Ye Gon una suspensión de plano y oficio que ordena a las autoridades penitenciarias que cesen dichos actos y se le proporcione atención médica y se verifiquen las condiciones de higiene y demás cuestiones que se requieren a fin de evitar la propagación del covid-19 al interior del penal.