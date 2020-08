Comerciantes del espacio público en Centro Histórico, entre dos frentes de asedio 

Escucha la nota:



En el Centro Histórico y gran parte del barrio de Tepito se gestan dos situaciones complejas y que arreciaron con la pandemia por COVID-19, cobros por extorsión de la Unión Tepito y operativos policiales contra comerciantes del espacio público con uso excesivo de la fuerza pública.

El desempleo robusteció las filas del comercio en vía pública, lo cual ha sido aprovechado por el grupo delictivo que predomina en toda la zona centro de la capital y que por más que se lleve a prisión a los grandes cabecillas, los actos ilícitos persisten y surgen nuevos liderazgos.

Información relacionada: Vinculan a proceso a ‘El Irving’, cabecilla de ‘La Unión Tepito’

A esta situación se suma el impedimento y persecución de policías auxiliares de los vendedores que tienen como única opción temporal y honesta, la venta de sus productos y que continuamente son presa del abuso.

“Los operativos son muy violentos hacia nosotros, nos quitan la mercancía, nos pegan es algo que no se, nos tratan como unos delincuentes si nosotros nos defendemos, nos lleva la policía, nos tratan como unos rateros no nos permiten trabajar, o sea, no, es una injusticia lo que estamos viviendo los comerciantes”, sostuvo una mujer que lleva más de 5 años en la venta de ropa para dama en la calle Manuel Doblado.

La mayoría de comerciantes reiteran su llamado a la jefa de gobierno a que muestre sensibilidad ante la necesidad de miles de familias que se ganan la vida honradamente, con la venta de mercancías o alimentos en el espacio público.

Las fuerzas del orden, consideraron deben estar enfocadas a atacar y prevenir a las células delictivas de La Unión Tepito que mucho los han afectado y que por temor a represalias se ven impedidos en hacer denuncias formales ante la autoridad ministerial.

Explicaron que este grupo delictivo realiza los llamados “levantones” en aquellos casos donde no se cumple con las cuotas establecidas.

El pasado fin de semana la policía de investigación dio a conocer un video donde se observa cómo integrantes confesos de la Unión de Tepito golpean con tubos y cables a un comerciante del Centro Histórico para obligarlo a pagar el derecho de piso.

En tanto esta semana, se hizo público la transmisión en redes sociales que hizo Marven, llamada “Lady Tacos” cuando Policías Auxiliares le arrebataron sus canasta de tacos que quedaron esparcidos en el suelo, aunque después le fue asignado un lugar como el que , requieren miles de comerciantes.

“En la pandemia, nuestros representantes fueron los que nos dieron la cara con ayuda de despensas y hasta una ayuda económica”, aseguraron.