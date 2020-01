Colabora SSC y GN en búsqueda de reos fugados del Reclusorio Sur

Escucha la nota:



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabora con el gobierno de la Ciudad de México, a través de labores de inteligencia y con el apoyo de la Guardia Nacional, para localizar a los reos fugados del Reclusorio Sur, a quienes se vincula con el Cártel de Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Al finalizar su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, el funcionario federal detalló el tipo de colaboración que se ha establecido para localizar a los presidiarios presuntamente ligados al grupo delictivo lidereado por el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“En el ámbito de la inteligencia, del intercambio de información, de la alerta a los cuerpos de seguridad para tratar de encontrar a estos reos fugados y por supuesto en la colaboración de la Guardia Nacional tanto aquí en la Ciudad de México, como en otros estados de la República, ante la eventual reubicación” o retorno de dichas personas a sus lugares de origen o de influencia de la organización delictiva, refirió.

A pregunta expresa, indicó que el Cártel de Sinaloa no ha crecido de manera “desproporcionada”, sino que se está reacomodando.

Explicó que existe un proceso de desestabilización en los liderazgos en esa y otras agrupaciones delictivas.

Agregó que el Gobierno Federal tiene un “mapa” e información puntual sobre los líderes de los grupos criminales en el país y el tipo de actividades a las que se dedican.

Lo difícil es “judicializar” los datos, es decir, sostener las investigaciones y que estas deriven en sanciones formales a los infractores.

Destacó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ya cuenta con la facultad de “judicializar” casos, sin interferir con las tareas del Ministerio Público.

Reconoció que en el Gobierno Federal, no se sentirán plenamente satisfechos con lo hecho en materia de seguridad, sino hasta que la primera preocupación de la administración no sea, como sucede actualmente, el análisis de las estadísticas criminales.

Cuando eso suceda, habrán retornado la calma y la paz al país, confió.

También fue consultado sobre las expresiones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, quien llamó “acobardado” al mando en seguridad, ello, ante la crisis que se vive en México.

Esas son declaraciones de alto impacto mediático a las que no se responderá, más que con hechos. Se cumplen las responsabilidades adquiridas y “sin regateos”, por lo que poco a poco mejorarán los resultados, dijo.

Extrañado, ya que su presentación del día anterior en el Senado de la República fue pública y en esta ocasión, en San Lázaro no se permitió el acceso a la prensa, el secretario de Seguridad dijo a reporteros, camarógrafos y fotógrafos: “No los ví. Ah, no, es que no hubo medios en la reunión, ya les iba a decir que después de tanto hablar en la reunión con la fracción, pues prácticamente no habría mucho que agregar”.