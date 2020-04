CNDH descarta violaciones a derechos humanos por parte del personal INER

Escucha la nota:



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) no incurrió en violaciones a los derechos humanos al negarse a realizar pruebas de Covid-19 a los ciudadanos que llegaron a esa institución con síntomas de tos seca, fiebre y problemas respiratorios.

El organismo detalló que al realizar una “investigación exhaustiva” pudo acreditar que las medidas implementadas por las autoridades sanitarias se basan en las recomendaciones para población general por Covid-19 que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por este motivo y al no existir materia para seguir conociendo del asunto, la CNDH dio por concluido el expediente de queja CNDH/DGPV/267/2020 que interpusieron el 31 de marzo dos particulares, tras las denuncias que se hicieron en redes sociales, en las que señalaron que el INER no estaba realizando las pruebas, que no se estaban acatando las recomendaciones de la OMS y que había opacidad en las cifras oficiales por parte de la Secretaría de Salud.

En su respuesta a la CNDH, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud explicó que cuando la persona no cumple con los signos y síntomas que se expresan en los lineamientos, no es candidata a que se le tome una muestra para descartar Covid-19.

Agregó que a la fecha de la contestación, no se tenía conocimiento que personas con síntomas y signos compatibles con el coronavirus hubieran sido rechazadas por el INER.

En el desahogo de la queja, la CNDH aseveró que revisó más de 250 páginas de documentos, gracias a lo cual pudo acreditar que la Secretaría de Salud se mantiene en constante comunicación con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que permite a México y otros países compartir experiencias y tomar decisiones oportunas en relación al Covid-19 y otros temas.