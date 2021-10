Casos de acoso sexual contra mujeres en espacios públicos, imparables

Escucha la nota:



La Ciudad de México y el Estado de México padecen un grave problema que afecta en cualquier espacio a miles de mujeres y está relacionado con actos de acoso sexual, puesto tan sólo en ocho meses de 2021, las fiscalías de justicia de ambas entidades acumularon conjuntamente mil 885 denuncias, mientras que a nivel nacional se registraron 4 mil 736 querellas.

La cifra negra, según especialistas en temas de seguridad, podría ser tres o hasta cuatro veces más, ya que es un ilícito que no implica abuso sexual como tocamientos o violación.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refiere que entre enero y agosto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acumuló 948 denuncias por acoso sexual y la entidad mexiquense 937.

El artículo 179 del Código Penal para la CDMX establece pena de uno a tres años de prisión a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional y/o que lesione su dignidad.

En ambas entidades se han detectado casos que incluso se han ventilado en redes sociales como el de Araceli “M”, víctima de acoso sexual en el que un sujeto le arrojó semen a su ropa cuando ella esperaba a pagar en una farmacia, en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

“ Empecé a escuchar que todos me gritaban y dije qué onda, pensé que estaba pasando otra cosa, cuando salí corriendo me pregunté qué tengo y me dijo una chica alguien te escupió y como había una pareja pensé que ella me había escupido por celos y luego me dijo que no, me empezaron a dar papel, me dijeron límpiate traes sucio tú leggins, el chico que estaba atrás de ti se estaba masturbando y se vino”, puntualizó la joven afectada.

En el transporte público en Ciudad de México es persistente esta práctica, principalmente en horarios donde es mayor el volumen de pasajeros en autobuses de ruta, aseguró Gabriela “T”, quien diariamente utiliza este servicio para acudir a su trabajo en la zona centro de la capital.

“A mi una vez que iba en el camión e iba muy lleno, cuando me bajé otra chica me dijo que traía manchado mi pantalón y cuando revise me echaron sus …sus cosas y la verdad es muy incómodo porque tuve que tirar mi ropa y fue horrible”, dijo en entrevista.

Ventilan denuncias de acosadores en redes sociales

En la red social Twitter algunas usuarias han viralizado denuncias de acosadores sexuales como el conductor de un vehículo gris que con placas del Estado de México, quien se masturba al paso de mujeres en inmediaciones de Calzada de la Viga y Eje 6 sur, en los límites de Iztacalco e Iztapalapa.

Las fiscalías de ambas entidades han hecho el exhorto a quienes enfrentan este tipo de casos a denunciar los hechos, toda vez que se puede hacer la búsqueda de los implicados mediante las cámaras de seguridad, cámaras privadas e incluso de los sistemas de transporte público.

Dichas grabaciones son de suma utilidad para realizar un amplio seguimiento a los casos, ya que en algunas ocasiones, estos sujetos actúan en complicidad con otros y realizan grabaciones que algunas veces paran en sitios de pornografía o sirven de intercambio entre comunidades de acosadores sexuales.

@amarilloalarcon