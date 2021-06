Caro Quintero podría estar detrás del asesinato de Abel Murrieta

Escucha la nota:



Julián LeBarón aseguró que el narcotraficante Rafael Caro Quintero podría estar detrás del homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora.

En entrevista luego de asistir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), el activista señaló que recibieron información sobre un personaje identificado como El Tolteca, presunto integrante del grupo criminal de La Línea, quien se reunió con el fundador del Cártel de Guadalajara.

“No ha llegado información que tuvo algo que ver El Tolteca y no sé si Caro Quintero y estas personas en el asesinato de Abel Murrieta. Es de la Línea, antes era de Los Salazar en Sonora, tuvieron una reunión en Buenaventura con Caro Quintero y están conspirando quitarle la plaza a no sé quién, al último, las autoridades conspiran con ellos para permitirles adueñarse de las plazas”.

A su vez, Adrián LeBarón comentó que la familia de Murrieta Gutiérrez no tiene interés de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato del ex procurador de Justicia de Sonora, ya que no tienen mucha confianza en las autoridades federales.

Respecto al caso de Bavispe, Julián LeBarón insistió que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debe rendir cuentas ante la justicia por las omisiones en que incurrió y por la complicidad que mantiene con grupos criminales.

“Esperemos que Javier Corral sea detenido y sean detenidos por su complicidad en esta masacre, nosotros tenemos la convicción de que así fue, que protegen y protegieron a los que participaron disparándole 3 mil 500 veces a 17 mujeres y niños. Queremos que detengan al gobernador, a los jefes, no nada más a los chalanes que dispararon, porque la complicidad es traición y esa traición merece el peor castigo que pueda tener en nuestro país”.

Indicó que por estos hechos aún están pendientes de cumplimentar entre cinco y 10 órdenes de aprehensión, mientras que 25 personas detenidas, la mayoría de ellas por delincuencia organizada.