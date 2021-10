Buscan a agresor de mujeres en GAM; las ataca en el rostro

Escucha la nota:



La Fiscalía General de Justicia busca en la alcaldía Gustavo A. Madero a un sujeto agresor de mujeres en el rostro y en la vista, con el uso de armas punzo cortantes y que más allá de asaltarlas, su intención, aparentemente, es cáusales daños visibles y permanentes.

La semana pasada en la colonia Fernando Casas Alemán, en la referida alcaldía, el sospechoso entró a una tienda de artículos sexuales.

Asaltó a una empleada y le asestó varios navajazos, causándole heridas que la dejaron al borde de la muerte, detalló su mamá quien reiteró su llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones.

“Al percatarse que la iba a asaltar le da el celular, le da la cartera, sin embargo el la agrede dándole un navajazo en la cara; ella cae en una silla él se abalanza sobre ella, lanzándose 5 o 6 navajazos más.

“Tiene perforación en el vientre, estómago, y esta delicada perdió mucha sangre y la ambulancia nunca llegó mi cuñado la llevo a la Cruz Roja y ahí la estabilizaron y ahorita está delicada”, detalló la madre de la chica que pidió se omitieran datos personales.

Otra mujer que se dirigía a su trabajo en el Mercado La Esmeralda, en la colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, también fue atacada con el mismo modus operandi.

“Yo iba hablando por teléfono y me venia persiguiendo la persona esa, pero ya me me di cuenta, cuando se me pone de frente y ya fue cuando me dijo ‘ya valistes madre’. Me quitó el teléfono y ya que lo tenía me dio el piquete.

“Me hago chiquita porque pensé que me iba a dar en el estómago y se fue sobre el ojo, luego corrí y algunos vecinos me ayudaron para limpiarme, pero me dañó el ojo”, expuso otra víctima.

Ante estas denuncias, agentes de la Policía de Investigación realizan una extensa búsqueda del agresor de mujeres con apoyo de las videocámaras de seguridad de los Centros de Control y Comando C2 Norte y C5.

Denuncias y sentencias

Entre enero y agosto en Ciudad de México se registraron seis mil 056 denuncias por robo a transeúnte con violencia; mil 641, por Robo a negocio con violencia, mil 641; lesiones con arma blanca, 675 querellas y feminicidio, 42, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Sin embargo, en materia de sentencias condenatorias el Tribunal Superior de Justicia CDMX reportó entre enero y julio: mil 641 por robo a transeúnte; 446 por robo a negocio; 67 por lesiones y 23 por feminicidio.

En caso de ser detenido el agresor de mujeres que opera en Gustavo A. Madero, este podría se acusado del ilícito de feminicidio en grado de tentativa, delito grave considerado de prisión preventiva oficiosa, cuya pena podría ser de hasta 40 años de prisión.