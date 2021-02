Busca FGJ a ‘enfermero’ que roba equipos de oxigenación a pacientes Covid

Escucha la nota:



La Policía de Investigación busca a un supuesto enfermero que forma parte de una red delictiva que opera en diferentes alcaldías de Ciudad de México, para el robo de equipos de oxígeno de pacientes afectados por el coronavirus Covid-19.

En un caso que indaga la Fiscalía de Tláhuac, se tiene evidencia del modo de operar del ‘enfermero’ que actúa en complicidad con al menos otro individuo con el que huyó abordo de un vehículo particular.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FITLH/TLH-2/UI-3S/D/00205/02-2021, el sospechoso ingresó al domicilio del paciente en la colonia Santa Cecilia, alcaldía Tláhuac la tarde de ayer miércoles, con vestimenta de su profesión.

Momentos después, una videocámara detectó al sospechoso salir de la vivienda con el concentrador de oxígeno con el que recibía atención el enfermo.

Familiares del paciente explicaron que el supuesto enfermero adquirió el empleo a través de una plataforma de la red social Facebook por lo que fue enviando a dicho domicilió.

El familiar del paciente contactó a la agencia con la que contrató el servicio de enfermería para reclamar el robo de dicho equipo.

“Cuando me enteré le hablé y le dije que si conocía a esa persona y la encargada me dijo que no, entonces me molesté y me regresó lo del servicio que eran 4 mil 500 pesos, pero la investigación de ella a través de sus sus contactos con otra agencias, permitió conocer que este individuo está relacionado en 4 casos más de robo.

“De hecho a una agencia de enfermeras fue a una capacitación, lo enviaron a un domicilio y robó los concentradores; dicen que es una banda que maneja diferentes personas”, precisó.

Las investigaciones advierten que este grupo delictivo aprovecha la demanda existente de servicios de enfermería y se contratan, a través de diversas agencias, que requieren de especialistas en esta materia.

La FGJ cuenta con todos los datos de prueba en torno a la operación de este supuesto enfermero y sus cómplices, por lo que ya son buscados por agentes investigadores.

