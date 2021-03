Bloquean cuentas bancarias sólo de ProDiana, no las de Diana “S”: defensa

Escucha la nota:



La defensa de la lideresa de comerciantes del Centro Histórico, Diana “S” aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera sólo bloqueó la cuenta bancaria relacionada con la Asociación civil ProDiana que ella encabeza y existen suspensiones provisionales para evitar el aseguramiento de sus finanzas personales.

El abogado Eduardo Acosta explicó el objetivo real de la captura es evitar que Diana participe en el proceso electoral para el próximo 6 de junio, ya que su desempeño está apegado al marco legal y eso se demostrará para desvirtuar las acusaciones en su contra.

Señaló que todo lo que todo el dinero y recursos que Diana “S” maneja, están debidamente justificados, sin que las autoridades hayan demostrado lo contrario

“Los efectos legales que manifiestan en la conferencia no son ciertos, hay suspenciones para efecto de que no haya retenciones arbitrarias de recursos económicos porque, todo el dinero o todas las cuestiones que Diana maneja están debidamente justificadas.

“Además, han sido objeto de investigaciones administrativas por parte de la secretaría de hacienda y crédito público y nunca han encontrado nada.

“Las cuentas están congeladas de una asociación que es ProDiana y no de Diana Sanchez Barrios, ella no tiene nada asegurado, lo tiene ProDiana y es por una investigación totalmente diversa en el que la autiridad también reconoce que no deben de seguir aseguradas las cuentas”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Diana “S” continúe con su candidatura para una diputación local, el penalista consideró que es muy difícil.

“Este proceso lo podría coartar, pero yo confío en que los juzgados federales le den ese derecho, porque de lo que se trata es desvirtuar y demostrar que lo que están haciendo es para que ella no compita, así de claro”, precisó.

El litigante aclaró que durante la audiencia que se celebra en el Poder Judicial se solicitará la duplicidad del término constitucional para que sea la próxima semana cuando se defina su situación jurídica y se presenten, en la continuación de audiencia, los datos de prueba que permitan desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.

No se descarta que este día el juez de control le imponga prisión preventiva oficiosa a Diana “S”, ya que los delitos que se le imputan son concidersfos graves.

