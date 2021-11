Basta ya, mi madre esta encerrada por venganza, es presa política: Mariana Moguel

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, llamó a todas las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y a las estructuras del Poder Judicial Federal a actuar conforme a derecho, pues las contradicciones en jueces y magistrados y la falta de probidad en autoridades ministeriales, revela que la ex funcionaria federal es “presa política”.

Luego de sortear las manifestaciones que por largas horas mantuvieron bloqueada la vialidad, Moguel efectuó una jornada de volanteo informativo en la glorieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma, donde afirmó que el “secuestro” de su madre cumple 2 años, tres meses y 11 días, con la complacencia del poder.

Por esa razón, hizo un nuevo llamado a las autoridades y defensores de derechos humanos a promover que éstos se cumplan y dejen de violentarse como se ha demostrado en todo momento.

“Basta ya, porque si es venganza, por supuesto que no es justicia y esto no es solo un llamado al poder judicial, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los organismos internacionales, es un llamado al poder ejecutivo, a la cámara de diputados a que cada uno desde sus trincheras actué conforme a derecho y conforme a la ley…mi madre no podría ser, es una presa política y por supuesto que a mi madre le tienen un profundo miedo”, aseveró Mariana Moguel.

En la jornada de resistencia civil pacífica que llevó a cabo frente a la Bolsa Mexicana de Valores, repartieron volantes y trípticos que hacen mención del problema que aqueja a Robles Berlanga.

Reiteraron que su encierro es “un acto de tortura soterrada que atenta contra su salud y su dignidad como persona”.

