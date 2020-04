Ayuda a personas con Covid-19, quienes perderán ingresos y empresas: Morena

Escucha la nota:



El Gobierno Federal debe implementar un plan de emergencia para las personas que por contagio o sospecha de contagio por coronavirus Covid-19 no pueden ir a trabajar; así como acciones de apoyo para las personas que viven al día y cuyos ingresos se han perdido o están en riesgo, a causa de la emergencia nacional de salud referida, demandó el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carol Antonio Altamirano.

El legislador también se pronunció a favor de que la autoridad fiscal otorgue facilidades de pago en sus impuestos a micro, pequeña y medianas empresas que de otro modo, no podrán sobrevivir a los efectos de la pandemia.

En un pronunciamiento similar al que han planteado congresistas de oposición, el diputado secretario de la Comisión de Hacienda de San Lázaro manifestó que es preciso tomar medidas emergentes para atender a las personas que se han contagiado y que en los próximos días serán identificadas como casos positivos, así como para quienes sufrirán en el ingreso y el empleo los embates del virus.

“Se requiere un programa de emergencia para las miles de personas que por estar contagiadas por el Covid-19 no pueden ni deben ir a trabajar, como parte de la estrategia de control de los contagios, acompañado de un programa para la gente que vive al día, y que pueden perder sus ingresos aun cuando no estén infectadas. Los programas de empleo temporal podrían revisarse para cubrir estos fines”, planteó.

Agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar facilidades para el pago de impuestos, de otro modo, miles de fuentes de empleo se perderán.

Pensar que negocios cuyas puertas han cerrado desde hace un par de semanas puedan cubrir el pago de impuestos, no despedir al personal y pagar salarios íntegros, sin tener ingreso alguno y sin demanda por parte de los ciudadanos, como ha demandado el Ejecutivo Federal, “no es sensato”, advirtió.

“Se requerirá que el SAT administre facilidades para que las micro y pequeñas empresas puedan sobrevivir y cubrir con realismo sus obligaciones. No es sensato pedirle a una fonda, que no tiene liquidez, que no despida a nadie y al mismo tiempo que pague impuestos. En esos casos debe buscarse un beneficio a condición de estar focalizado en los contribuyentes más débiles”, abundó.

El diputado Antonio Altamirano también se pronunció a favor de que el Gobierno Federal asuma una necesaria modificación al presupuesto 2020, ya que todos los indicadores económicos sobre los que se sustentó, como el nivel de crecimiento, el precio del petróleo, la inflación y el tipo de cambio, se han modificado.

Asimismo, se debe valorar el compromiso de mantener el superávit primario, que en momentos de necesidad como los que se viven, no es realista mantener.

Es momento de usar “con inteligencia y prudencia” alternativas como el déficit o deuda, ya que a corto plazo, no hay otra opción que privilegiar el gasto público en inversión, en proyectos productivos y de infraestructura pública que tengan impacto a corto y mediano plazo en la economía.

De igual modo, recomendó “proteger” las reservas enviadas por los mexicanos en el exterior, principalmente de Estados Unidos, ya que son una de las principales fuentes de ingresos al país.

También solicitó hacer un uso más eficiente del gasto público, privilegiando al sector salud y proyectos de infraestructura en carreteras y agua potable, lo que contribuirá a preservar el empleo y también a reactivar la economía interna.

Agregó que la iniciativa privada debería mostrar mayor “altura de miras” y participar en los proyectos públicos de inversión.

Indicó que el reto para México ante el coronavirus y la crisis internacional por los precios del petróleo es “histórico”, y es necesario que los planes emergentes como el que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo 5 de abril, contemplen apoyo a los sectores de menores ingresos, protejan a la micro, pequeña y mediana empresa y preserve las fuentes de empleo.

Expresó que en medio de un panorama de recesión como la que se vive a nivel global, la economía mexicana sufrirá en mayor medida los embates del Covid-19 y la problemática por los precios del crudo.