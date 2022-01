Avanzan investigaciones de fiscalías de Puebla y CDMX por exhumación y abandono de Tadeo

El cuerpo de Tadeo, hallado sin vida el 10 de enero en el penal de San Miguel, Puebla y exhumado clandestinamente del Panteón San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, fue entregado a sus padres.

Las investigaciones para determinar cómo llegó e ingresó el cuerpo al CERESO, están a cargo de la Fiscalía de Puebla y de acuerdo con autoridades de esa entidad, el Ministerio Público ha recabado la declaración del personal de custodia asignado a la fatiga del día del hallazgo.

Esto será fundamental para determinar los tramos de responsabilidad dentro del centro de reclusión, desde la aduana peatonal y vehicular, hasta las áreas de dormitorio y espacios que son motivo de vigilancia penitenciaria.

Esto, incluye la revisión de videos de las cámaras de seguridad interna y las perimetrales al exterior para avanzar en la identificación de la o las personas que llevaban al bebé.

En Ciudad de México, la Fiscalía da General de Justicia (FGJ) inició con los trabajos periciales en materia de criminalistica, química y fotografía forense, en la fosa donde fue exhumado ilícitamente el cuerpo de Tadeo.

La tumba donde se realizó la excavación permanece resguardada por elementos policiales, como parte de las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos que derivaron en la sustracción del cuerpo del bebé.

Gregorio Montes, empleado de un establecimiento comercial aledaño al panteón, sostuvo que es práctica común la exhumación ilegal de restos humanos en el panteón San Nicolás Tolentino

“Siempre salen cadáveres, muchas cosas pasan respecto a eso, los cadáveres juegan con ellos, los sacan y vuelven a meter otros, puro negocio, imagino que para fines malos (utilizaron el cuerpo del bebé) no creo que sea para algo bueno. Pedirle a Dios que no lo hagan, que no vuelvan a hacer eso”, mencionó.