Asegura Javier Duarte que no emitirá opiniones sobre el proceso electoral

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, afirmó que no emitirá opiniones sobre la elección del 2021, ya que no tiene ningún interés en este proceso.

En su cuenta de Twitter, el político veracruzano escribió: “aunque nadie me puede prohibir que pueda hacerle a cualquier persona cualquier comentario alusivo a la #Elección2021 he decidido no tener opinión del mismo ya que no tengo ningún interés en este proceso”.

Agregó que por ese motivo, cualquier audio, video, chat o mensaje que lo involucre con el proceso electoral es totalmente falso y seguramente fabricado por el #Yunemigo que sí tiene interés en este proceso.

En un tercer mensaje, Duarte de Ochoa confió que esta aclaración sea lo suficientemente elocuente para responder, de una vez, por todas las veces que el #Yunemigo trate de involucrarlo en este proceso electoral, “ya conozco su modus operandi”.