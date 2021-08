Aplazan audiencia del ex director de Pemex

Escucha la nota:



Un juez de control aplazó la audiencia en la que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, iba a ser imputado por los presuntos sobornos que recibió por parte de Emilio “L” para mantener el contrato de Etileno XXI.

El ex servidor solicitó la prórroga, debido a que no fue notificado con suficiente tiempo, además de que no conoce el expediente ni los hechos que le imputan, ya que nunca fue notificado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Aplazan la diligencia para el próximo 4 de septiembre

Ante ello, el juez Daniel Ramírez Peña aplazó la diligencia para el próximo 4 de septiembre a las 16:00 horas en el penal del Altiplano, donde la FGR le imputará los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su denuncia, Emilio “L” señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando a Braskem-Odebrecht se le confirmó la continuidad del contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo por 84 millones de pesos para ser entregados a los legisladores que indicaban Luis Videgaray y Peña Nieto.

Luis Videgaray ordenó entregar a González Anaya 4 millones 390 mil pesos

En el 2014, se entregaron otros 84 millones adicionales, de los cuales 32 millones fueron enviados a Álvaro Rivera, representante de Videgaray Caso, los 52 millones 390 mil pesos adicionales a los legisladores del PAN y a otros funcionarios de alto nivel a través de Rafael Caraveo en Montes Urales 425.

Por instrucciones de Luis Videgaray, el 15 de septiembre de 2014 se entregaron a José Antonio González Anaya 4 millones 390 mil pesos y a José Antonio Meade 4 millones de pesos, mientras que entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex.