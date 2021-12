Anuncia Gloria Trevi que lloverán denuncias por difamaciones en su contra

La cantante Gloria Trevi informó que esta semana denunciará penal y civilmente a diversas personas que han emprendido campañas para denostar su imagen y acusarla de diversos ilícitos que no ha cometido.

El abogado Sergio Arturo Ramírez precisó que la cantante y actriz no cuenta con ninguna denuncia penal y mucho menos por malversación de recursos.

En conferencia de prensa, el penalista señaló que los abusos y ataques han afectado la vida personal y laboral de Gloria Trevi, por lo que se emprenderán acciones contra los responsables.

Arturo Ramírez indicó que la intérprete de canciones como “Pelo Suelto” y “Papa sin Catsup” no busca una reparación de daños económica, pero sí una disculpa pública y que cesen los ataques en su contra.

Además, refirió que no solo son personas de México sino también de Estados Unidos quienes serán demandados.

“La señora no busca la reparación de un daño económico, sino que dejen de molestarla, la reparación del daño no siempre es económica, ella busca una reparación moral y que no tengan que seguir repercutiendo en su familia esos comentarios. Lo primordial es la reparación emocional y también existe una reparación económica no solo en México sino en Estados Unidos”, expuso.