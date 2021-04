AMLO actúa con dolo cuando habla de feminicidios: ONC

Escucha la nota:



El director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mentir al asegurar que en su administración se comenzó a registrar el delito del feminicidio.

En un video difundido en sus redes sociales, Rivas Rodríguez dijo que si la primera vez fue un error, ahora el primer mandatario lo hace con dolo, ya que abiertamente afirma que el tipo penal se desarrolló en su gobierno.

“Si la vez pasada, es decir, hace dos semanas, cuando el presidente nos dio por primera vez esta información, podríamos pensar que era un error por desconocimiento, hoy podemos afirmar que es dolo y pese a todo ello, al presidente no le importa recibir a las mujeres, no le importa recibir a los colectivos, no le importa recibir a las madres de los desaparecidos y si le importa seguir mintiendo en las mañaneras”.

Francisco Rivas lamentó que López Obrador haga este tipo de declaraciones cuando en el país, cada tres horas, se registra un homicidio doloso de mujeres, mientras que cada nueve horas ocurre un feminicidio, por lo que hizo el siguiente llamado.

“Presidente, deje de mentir, es falso que hoy tenemos mejores registros, la evidencia la tenemos en Veracruz, en donde 46 feminicidios fueron borrados de plumazo y transferidos a homicidios dolosos de mujeres; hoy hay peores registros de datos y aun así, el feminicidio sigue creciendo. Por favor presidente, deje de mentir”.

Finalmente, el titular del ONC mencionó que en el 2019 y el 2020 serán los años con mayores registros en materia de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.