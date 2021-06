Amenazas de muerte, comentarios misóginos y atropellamiento hunden a Diego Armando ‘H’

Escucha la nota:



Las amenazas de muerte y menciones de misoginia, conjugado con el atropellamiento el pasado 12 de junio en contra de Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra, fue motivo suficiente para que el Juez de Control determinará la vinculación a proceso en contra de Diego Armando “H”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los argumentos del asesor jurídico del imputado no prosperaron para reclasificar el delito a homicidio doloso en grado de tentativa, ya que los testimonios de algunos testigos hundieron a Diego Armando al referir que antes de encender el automóvil advirtió que las privaría de la vida con palabras peyorativas y discriminatorias.

Al respecto, Oscar Miranda , abogado de Fernanda Olivares, mejor conocida como Polly sostuvo que la Justicia camina bien y las consideraciones del juez de control fueron acertadas para determinar la vinculación en contra del imputado.

“Él les dijo que él las iba a matar a una de las víctimas le dijo pero que iban a valer madre eso es lo que tomó en consideración el juez previo a esta contextualización.

“Es lo que se ventiló en la audiencia, esto fue afuera de la casa previo al atropellamiento, a las dos le refirió eso; principalmente esta circunstancia de ‘perra’ de hecho es lo que toma en consideración el juez para referir que es esta cuestión de misoginia y superioridad, en la que no se puede clasificar así un hecho como homicidio doloso, pues hay que tomar en contexto esa situación de vulneración y la violencia que vive la mujer hoy en día”, sostuvo.

Durante la audiencia la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que Diego Armando “H”, regresó a su celda en el Reclusorio Preventivo Oriente.

No obstante, el asesor jurídico del sospechoso, Luis Octavio Espinoza, expuso su desacuerdo con las consideraciones del juez y advirtió que en breve presentarán un recurso de apelación ante el auto de vinculación a proceso por el ilícito de tentativa de feminicidio.

“Sus razonamientos no estamos de acuerdo con ellos en razón de que no se actualizan las cuestiones de género…los argumentos del juez fue tener por acreditado un noviazgo y de amistad con las víctimas lo que se estableció que no era adecuado, noviazgo con una de las víctimas, se equivocó, entonces se van a interponer los recursos (amparo directo) esperamos que el juez que conoce de este asunto tenga un universo mejor”, puntualizó.

El asesor jurídico de Polly sostuvo que sí existía una relación de noviazgo entre Diego y Fernanda Olivares, situación que fortalece la hipótesis de actos de violencia previos al hecho delictivo en sí.

Explicó que su estado de salud es aún muy delicado, mientras que su amiga Fernanda Cuadra a mostrado una evolución favorable en su estado de salud aunque por el momento no es posible que declare en torno a los hechos.

Diego Armando fue trasladado en una Unidad resguardada por la policía procesal al Reclusorio Oriente donde mañana cumple su primera semana de estancia.