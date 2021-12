Alcaldía Cuauhtémoc cerró hoteles sin pruebas de trata o pornografía infantil: trabajadoras sexuales

“Ni trata de personas, ni pornografía infantil se practica en hoteles de la colonia San Rafael”, aseguraron trabajadoras sexuales y pese a que no existe evidencia clara, la alcaldía Cuauhtémoc que encabeza Sandra Cuevas, ordenó el cierre de diversos lugares, dejando a más de 100 chicas “fuera de práctica”.

Las afectadas se manifestaron una vez más, ahora con el cierre de vialidades en Insurgentes Norte y Puente de Alvarado, lo que ocasionó problemas en materia vial, incluido el sistema se transporte público Metrobús.

Liliana “N”, dice que lleva casi una semana sin trabajar y su economía personal resiente los efectos de una decisión que carece de pruebas para afirmar que en esos lugares se cometen delitos como la trata y pornografía infantil.

“Desde el viernes cerraron los hoteles llevamos 4 días sin trabajar algunas chicas como yo, vivimos en un hotel, nos sacaron de un día para otro y yo pago mi estancia.

“No tengo dinero para subsistir por eso es que me estoy manifestando hay chicas que tienen hijos, sin madres de familia me parece que injusto que esto esté pasando con la a aldeas Sandra Cuevas.

No hay pruebas de pornografía infantil, dicen

“Dijeron que había trata de Blanca y pornografía infantil y se me hace muy errónea esta información y si no encontraron ni una prueba, no entiendo porque cerraron los hoteles”, cuestionó la trabajadora sexual y activista.

La alcaldía Cuauhtémoc emprendió una cruzada contra ilícitos como la trata de personas y la pornografía infantil, situación que derivó en revisiones en las que se detectaron algunas irregularidades en los establecimientos y con base en ello se adhirieron sellos de suspensión de actividades.

Entre enero y octubre de 2021, la Fiscalía de Justicia capitalina reportó 64 denuncias por trata de personas, trabajadoras sexuales y 246 por corrupción de menores, de acuerdo con el informe más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública.