Alargan justicia para víctimas de L12; será hasta marzo de 2022

Las víctimas del desplome de la línea 12 del Metro deberán esperar hasta el próximo 7 de marzo de 2022 para conocer si el Poder Judicial de la CDMX vincula o no a proceso al ex director del proyecto de la línea dorada, Enrique Horcasitas, y otros 9 ex funcionarios.

La defensa de Horcasitas solicitó al juez de control la ampliación de tres meses más para llevar a cabo la audiencia en la que el Ministerio Público impute los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposos en contra de los coacusados.

El penalista Christopher Estupiñán detalló que la audiencia se difirió hasta el próximo año por aspectos que dejan ver la intención de los acusados y de la FGJ, de prolongar el mayor tiempo posible el caso y con ello motivar a que los afectados se desistan del actual proceso.

“No estaban están citados todos, falto un imputado y la otra causa es que esta semana se entregaron dos tomos más, no para bastante nosotros nos opusimos a este diferimiento toda vez que los imputados tiene el derecho después de que se les haga el señalamiento de solicitar que su situación jurídica se resuelva en un plazo de 144 horas. “Por qué no la aplazó desde un principio hasta marzo, y por qué la Fiscalía insiste en llevar a cabo un ejercicio de acción penal cuando no está lista, cuando sigue dando escusas para que se siga difiriendo la audiencia y no tengamos acceso a la justicia pronta, expedita y menos un acceso a la verdad”, puntualizó.

Durante la audiencia, Estupiñan, asesor jurídico de 20 de las víctimas, pidió la revocación del acuerdo reparatorio suscrito el 28 de octubre pasado por la Fiscalía, la empresa constructora CARSO y el Sistema de Transporte Colectivo Metro por no tomar en consideración a las víctimas.

Agregó que recurrirán al juicio de amparo para revocar dicho acuerdo, ante la negativa del juez de control de hacerlo, pues en dicho convenio los ofendidos quedaron al margen.

El abogado de Horcasitas, Gabriel Regino, advirtió la necesidad de cancelar del proceso penal, en virtud del citado acuerdo que suscribió la empresa constructora para la rehabilitación del tramo elevado de la L12 y la conformación de un fideicomiso que repare el daño a las víctimas del 3 de mayo.

“Ya está el acuerdo reparatorio con Carso por el incidente ocurrido el 3 de mayo, esto tenía que haber extinguido la acción penal, ¿por qué estamos aquí si ya hay un acuerdo reparatorio oficial? “Esto demuestra la manipulación y la intencionalidad política con la que se ha conducido la Fiscalía, esta es una gravísima irregularidad, en ninguna parte del país puede darse el caso en donde existiendo un acuerdo reparatorio se impute a personas ajenas”, sostuvo.

Al término de la audiencia las víctimas se retiraron con notable desánimo por el alargamiento del proceso, por la falta de justicia expedita y la impunidad que prevalece en esta tragedia.

