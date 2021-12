Ainara otorga segunda oportunidad a 'YosStop' y niega posibilidad de disculpa de sus agresores

“No aceptaré ninguna disculpa de las personas que me causaron un daño ya que lo que me hicieron no se puede olvidar”, aseguró Ainara “N” víctima de una violación en 2018 y que a pesar del tiempo transcurrido, llevó a la cárcel a la youtuber Yoselin Hoffman y a dos implicados que participaron directamente en el ultraje.

La víctima sostuvo que en el caso de Yoselin Hoffman, decidió darle una segunda oportunidad más allá de una venganza por lo expuesto en su plataforma de comunicación, al detallar aspectos de la peor experiencia de su vida.

En conferencia de prensa lamentó que las consecuencias jurídicas de sus agresores, quienes eran menores de edad al momento de la agresión, sean mínimas a las que contempla la legislación penal para adultos, pero a pesar de esa circunstancia consideró que logró cierta justicia.

“Ha sido muy difícil aceptar que sus consecuencias sean tanto más leves que las que tendrían si hubieran sido adultos, pero de lo que cabe creo que si he podido lograr cierta justicia y seguiré buscando que en todo lo que sigue se reconozca lo que me hicieron, que se comprometan a no volver a lastimar a alguien y que tengan las consecuencias más fuertes posibles; a ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede olvidar”. “En el Caso de Yoselin después de pensarlo mucho y platicarlo decidí darle una segunda oportunidad”, puntualizó.

Un ejemplo para otros

Ainara “N” pidió que su caso sea ejemplo para que otras personas no enfrenten este tipo de experiencias y que los agresores dejen de causar daño, pues la decisión sobre sus cuerpos y sexualidad es solo de las mujeres y de nadie más.

Señaló que abrió un segundo frente legal tras denunciar ante autoridades la venta ilícita y distribución del material fílmico donde es victima de una violación.

“ Al día de hoy se sigue vendiendo y distribuyendo él video de mi violación, en Telegram y en redes sociales; esas personas quiero que sepan, que ya presente la denuncia y que lo que están haciendo es un delito que merece cárcel que todas las personas sepan que es un delito difundir material íntimo y de cualquier persona sin su conocimiento y si es menor de edad, es pornografía infantil. “En este proceso he pensado cuál es el final feliz entre comillas, a qué quiero que llegue todo y lo que quería era todo esto, dar un mensaje de fuerza a otras víctimas, que las personas que me hicieron daño enfrenten las consecuencias de sus actos y que nunca vuelvan a lastimar a alguien”, detalló.

Ainara pidió a Yoselin Hoffman cumpla las medidas cautelares que le impuso la autoridad judicial como el hecho de ofrecer una disculpa pública, respetar y cumplir las medidas de restricción así como no volver a expresarse públicamente de manera denigrante, peyorativa y discriminatoria en contra de mujeres, menores de edad y mucho menos despreciarlas por cuestión de género.

Ainara consideró que el mensaje que Yoselin deberá presentar en su plataforma de comunicación, es de aspectos pedagógicos para que influya entre la juventud a que no se presenté o repita un caso como el suyo.

