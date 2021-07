Aeroméxico obtiene amparo contra tarifas de turbosina

Escucha la nota:



Un tribunal colegiado le otorgó el amparo a la Empresa Aeroméxico, con el cual se le tendrán que devolver varios millones de pesos, debido al error en el que incurrió la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al no publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las tarifas de almacenamiento de turbosina para el 2019.

Los magistrados resolvieron que la resolución de la CRE, al no haber sido publicada en el DOF, transgredió lo dispuesto en la ley, además de que evidencia “la ilegalidad” del cobro de las tarifas de almacenamiento, pues al no haber sido difundida a través de ese medio, la misma carece de eficacia legal, por lo que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) no tendría por qué estar cobrando a Grupo Aeroméxico dicho concepto.

Asimismo, señalaron que al ser ASA el que detenta el monopolio de almacenamiento de combustibles, es claro que una tarifa aprobada a dicho organismo descentralizado tiene una repercusión general, toda vez que todas las aerolíneas que operan en nuestro país tienen servicios contratados con el organismo descentralizado.

Los efectos del amparo deben tener como finalidad aplicar las tarifas vigentes con anterioridad al acto reclamado, es decir las vigentes hasta 2018.