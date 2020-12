Acusan a fiscalía y Poder Judicial de actuar con sesgo político en caso de Vásquez Reyes

Escucha la nota:



La defensa de Miguel Ángel Vásquez Reyes y de Hedilberto Chávez, ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y al Poder Judicial local de actuar con un sesgo político en el caso de sus clientes, quienes el lunes pasado fueron vinculados a proceso por delitos cometidos por servidores públicos en materia fiscal.

En entrevista con MVS Noticias, el abogado Carlos Cruz Guzmán comentó que la fiscalía está utilizando los mismos datos de prueba de una carpeta de investigación que ya se judicializó y por la cual, el 5 de febrero de 2019, un juez de control le negó al agente del Ministerio Público la vinculación a proceso, debido a que no había delito que perseguir.

“Tan existe un sesgo político que se le prohibió a esta defensa desahogar medios de prueba consistentes en esa audiencia de febrero de 2019 en donde se iba a acreditar que eran los mismos hechos, las mismas fechas y que se trataba de exactamente lo mismo. No solamente miente la fiscalía, sino también existe el sesgo político y rompiendo totalmente con la autonomía del Poder Judicial. Es un proceso desaseado, sucio y cochino si se me permite la expresión”, dijo.

Al respecto, Cruz Guzmán explicó que la contratación de la empresa para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue autorizada en diciembre de 2017 por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y de Servicios, en el que también participan representantes de la Procuraduría Fiscal y de la Contraloría General, debido a que la Secretaría de Finanzas no contaba con la infraestructura para ello.

Incluso, señaló que la FGJCDMX está ocultando la información sobre que la empresa recuperó mil millones de pesos, de los cuales se obtuvieron los 290 millones para pagar la prestación de los servicios.

“Reto a la fiscalía a que me diga en qué parte de la carpeta de investigación se encuentra la vinculación con un partido político o con una agrupación que esté formándose. La contratación costó 290 millones, pero tampoco la fiscalía dijo que esta empresa recuperó del ISR más de mil millones de pesos, no se desviaron, no llegaron a las cuentas de Miguel, ni a las cuentas de Hedilberto, ni a las cuentas de algún funcionario, llegaron a las cuentas del Gobierno de la Ciudad de México”, indicó.

En este sentido, el litigante sostuvo que la FGJCDMX sustenta las acusaciones en contra de sus clientes, no en datos de prueba, sino en la declaración de otro ex servidor público que busca un criterio de oportunidad para obtener su libertad.

“Porque digo que vincularon a Miguel Ángel y él nunca participó en la sesión, nunca participó en el Subcomité y tampoco firmó; resulta que otro ex funcionario público que hoy se encuentra en el Reclusorio Norte porque fue vinculado por otro delito diverso, está buscando este personaje un salida de la prisión y que es lo que le está pidiendo la fiscalía, realiza acusaciones en contra de los funcionarios que conociste, entre ellos los que formaron parte de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel es uno de ellos”.

Carlos Cruz adelantó que van a impugnar está nueva vinculación a proceso a través de un juicio de amparo.