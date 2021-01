Reclama Rivera Vivanco reducción de 140 mdp del presupuesto al Congreso de Puebla

Escucha la nota:



Por: Gabriela García Guzmán

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco apela a que la reducción de 140 millones de pesos correspondientes al DAP que está realizando el Congreso del Estado en la sea por desconocimiento y no por los intereses políticos que tiene Gabriel Biestro de ser su sucesor.

Refirió que aún es momento de que los actores políticos reconozcan que actuaron mal en caso de que haya sido así o de brindar más argumentos suficientes a la administración municipal para saber en qué áreas tiene que realizar modificaciones o ajustes.

Enfatizó que se trata de marcar errores con soluciones, no de parchar los puntos, debido que en unas hojas del documento se estipula que no se necesita un recurso específico pero en otras hojas si se necesita, por lo que llamó a no caer en las viejas prácticas o actuar con dolo en temas importantes donde se daña solamente a los ciudadanos.

Rivera Vivanco indicó que su administración está trabajando de manera transversal con el gobierno estatal y federal para lograr la transformación que se requiere en el país.