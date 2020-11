Rechazan empresarios de Puebla la legalización de los matrimonios igualitarios

Escucha la nota:



Renata Vázquez

Más de 29 organizaciones civiles y empresarios de Puebla piden a los diputados del Congreso del Estado que no se elimine del Código Civil la definición actual de matrimonio entre un hombre y mujer, por dos personas, mismo que le da valor al termino y respaldo jurídico a la familia.

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Puebla, Rafael Herrera Vélez, aseguró hay temas de mayor prioridad que los legisladores deben atender como la salud, la educación y el transporte público, este último se prometió modernizarlo y no fue así. El ex presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco), aseguró que los diputados sólo cocinan al vapor cosas que no son necesarias.

Explicó que más allá de ir en contra de la naturaleza, esto afectaría la economía del país en el tema de las pensiones, como ha ocurrido en España con las uniones del mismo sexo, ya que hay solteros o viudos que hacen uniones simuladas entre amigos y no necesariamente son pareja, haciendo un agujero económico enorme y generando más pobreza para todos.

Por su parte, Aarón Lara, presidente del Congreso Evangélico Iberoamericano, reiteró que los diputados deben tener en cuenta el sentir de los ciudadanos ya que estos quieren familias fuertes, además de que las autoridades las protejan y no atenten contra ellas. Precisó que Puebla y México es un país de familias.

Los representantes de estas organizaciones indicaron que pueden tomar alternativas como en los estados de Campeche y Tlaxcala que tienen leyes relacionadas con sociedades que deciden convivir dos personas juntas y tener derechos y obligaciones, de lo contrario la sociedad se los cobrará en las urnas en 2021, así como sucedió en Hidalgo y Coahuila.