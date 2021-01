La vacuna contra Covid-19 es esperanzadora no mágica: médico UPAEP

Escucha la nota:



Por: Renata Vázquez

La vacuna contra el Covid-19 es esperanzadora pero no es mágica, debido a que las personas quienes ya se las aplico no dejan de ser portadores, por lo que no se debe bajar la guardia y aplicar las medidas sanitarias, aseveró la directora del Centro de Investigación Oncológica de Una Nueva Esperanza-UPAEP, Rocío Baños Lara.

La especialista recordó que la vacuna no se va a aplicar masivamente, pues llegará al país de manera gradual.

Por ello llamó a la población en general a tener paciencia, fortalecer los cuidados, ser prudentes y no salir si no es necesario, ni asistir o hacer reuniones y ser tolerantes con los demás; ya que cada uno es responsable independientemente de que las autoridades no usan el cubrebocas como el presidente de la Republica y el subsecretario de salud al ser malos ejemplos.

Precisó que las medidas que ya se deben conocer son: el uso de cubrebocas, uso de protección ocular, lavarse las manos frecuentemente o uso de gel antibacterial con alcohol, sana distancia de 1.5 metros entre dos personas, incluso al momento de ingerir alimentos; evitar tocar ojos, nariz y boca; estornudo de etiqueta, evitar lugares concurridos y si tuvo contacto con un paciente positivo aislarse.