Es oficial, José Juan Espinosa pide licencia como diputado del PT

Angélica Patiño Guevara

Con la finalidad der defender su honor tras ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado por fraude y asociación delictuosa, el diputado local del Partido del Trabajo (PT) José Juan Espinosa Torres solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido.

Como se había señalado fue hasta este martes 3 de noviembre cuando ingresó la solicitud de licencia mayor a 30 días y hasta por tiempo indeterminado de Espinosa Torres, misma que fue aprobada por los legisladores en el Pleno del Congreso.

Con lo cual al ser mayor a 30 días, en la próxima sesión del Pleno tomará protesta su suplente como diputado local, el ex perredista y petista y presidente del Concejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan Rodolfo Huerta Espinosa.

“Sirva este medio y tomando en consideración como es público se han presentado diversas acciones de las cuales se me señala, por ello he tomado la decisión de atender de lleno estos asuntos, a efecto de defender mi hora y el buen nombre de mi familia, para mi no hay nada más importante que servirle a nuestro estado, lo he hecho tres veces como diputado y lo he hecho apasionadamente hasta el final de mis días”.

Hay que recordar que la semana pasada la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la FGE una denuncia penal en contra de Espinosa Torres por no lograr comprobar 83 millones de pesos.Además por los delitos de fraude, asociación delictuosa así como la firma de contratos de obra con empresas fantasmas.

En respuesta el mismo ahora diputado con licencia denunció al auditor general Francisco Romero Serrano por un presunto desvío de recursos de 10 millones de pesos.