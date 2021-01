Diputados locales siguen enfocados en su labor; aún hay tiempo para la reelección: Biestro

Escucha la nota:



Por: Angélica Patiño Guevara

Hasta el momento ningún diputado local ha informado de su interés por participar en el próximo proceso electoral del próximo 6 de junio.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla, quien aseveró que por el momento se siguen enfocando a su labor como diputados locales.

En entrevista virtual, no descartó que sea al inicio del nuevo periodo de sesiones el próximo 15 de enero cuando se inicie con las diversas solicitudes de licencia al cargo, ya que los aspirantes a una reelección deben de dejar el cargo 120 días antes el 6 de junio.

En este sentido Biestro Medinilla refirió que uno de los acuerdos entre legisladores es que se sigan enfocando a su trabajo como legisladores, mientras no definan si participarán o no en el proceso electoral.

“Todavía no hemos visto nada de eso, les digo que yo he hablado con los diputados, con las diputadas que ahorita no interfiriera en nuestro trabajo legislativo el tema de las aspiraciones que tuvieran, es válido es legal y legítimo”.

En lo que se refiere a su supuesta aspiración, Biestro reiteró que está enfocado a su labor como diputado local y que no ha definido su futuro político.

Hay que señalar que hasta el momento solo la diputada del PRI Josefina García ha publicado que ha entregado su carta de intención de ser aspirante a una diputación federal por lo que en las próximas semanas solicitará licencia al cargo.