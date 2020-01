Barbosa y Claudia Rivera se reunirán por seguridad de Puebla

Por: Dulce Gómez

Luego que un estudio publicado por el INEGI reveló que el 92.7 por ciento de los habitantes de la capital poblana se sienten inseguros, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se reunirá con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, el fin de semana entrante.

Dijo que el objetivo de dicha reunión será establecer estrategias que permitan que los habitantes de la capital se sientan más seguros. Incluso, el emanado de la coalición Juntos Haremos Historia preciso que el tema de la seguridad en la entidad ha mejorado e incluso los índices en dicho rubro van a la baja.

Sin embargo, reconoció que la percepción es un tema urgente de atender y para ello se reunirá con la alcaldesa de Puebla y emanada de la misma coalición.

Aunque, también dejó en claro que continuamente se realizan mesas de trabajo, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluso consideró que si no hay coordinación tampoco hay resultados.

“Yo tendré una plática este fin de semana con la presidenta Claudia Rivera Vivanco para coordinar acciones y que cambiemos la ruta para cambiar la percepción de los poblanos de la capital (…). Hemos hecho reuniones con los presidentes municipales en el ámbito de la mesa de coordinación de seguridad pública estatal, pero no he hablado con ella. No tiene que ver con otra cosa que establecer mecanismos de coordinación”, expresó.