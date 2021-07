🥇🇲🇽 Juegos de Tokio: Ricardo Delgado ‘El picoso’ dorado

Los Juegos de Tokio siguen en disputa y México sigue peleando medallas, por ello es importante saber que nuestro país ha logrado a sangre y fuego 13 oros a los largo de su historia en los Olímpicos, hoy toca hablar de Ricardo Delgado, el pugilista que se tiño de dorado en México 1968.

Un 26 de octubre de 1968, el mexicano Ricardo Delgado, mejor conocido como “El Picoso” por su tendencia a calentarse pronto en las peleas amateurs, se consagró campeón en los Juegos de México al derrotar al polaco Arthur Olech por decisión unánime de 5 rounds a 0.

¿Quién es Ricardo Delgado?

Nació en 1947 un 13 de julio en la Ciudad de México. Siempre de carácter fuerte y temperamental, pero fue controlado por sus entrenadores a lo largo de su carrera como boxeador, entre ellos Casimiro Mazek y Henry Nowara, polacos que lo disciplinaron para llegar a cosas grandes.

Previo a la máxima justa deportiva, Delgado ostentaba un récord impresionante de 125 triunfos y solo cuatro derrotas, una de ellas ante el polaco Olech con quien más tarde disputaría el oro olímpico. La primera vez que se vieron las caras fue en un torneo con sede en Varsovia donde el europeo se impuso.

Además, el mexicano presumía el tricampeonato nacional de Box de 1964, 1965 y 1966, aunque sus entrenadores polacos previo a la Olimpiada dudaban en ganar la presea por lo que lo hicieron pelear con grandes boxeadores como Roberto Cervantes donde ‘El Picoso’ salió avante y por tanto estaba listo para la hora de la verdad: México 1968.

¿Cómo logró la presea dorada?

Con el presión de ser el país anfitrión, Ricardo Delgado, tenía solo una cosa en mente llegar a la final del certamen en su primer combate enfrentó al irlandés Arthur McCarthy derrotándolo con comodidad sorprendiendo a todos; luego se impuso al japonés Tetsuaki Nakamura para conseguir su pase a semifinales.

En la antesala de la final venció con autoridad y sin piedad al brasileño Santos Servilio de Oliveira asegurando mínimo la plata y en la final se volvería a encontrar al polaco Olech, quien ya había derrotado al mexicano en Varsovia.

Un combate inolvidable

Llegó el ansiado 26 de octubre, la gente no hablaba de otra cosa más que del combate. Alrededor de 19 mil mexicanos fueron testigos en la Arena México del triunfo mexicano, quien con su gran táctica a la defensiva y con la capacidad superó con creces al polaco y se adjudicó la ansiada medalla de oro con otro triunfo por decisión unánime saliendo de los encordados con los brazos en alto.

Al momento de la premiación, Delgado estalló en lágrimas tras subir a lo más alto del podio, justo cuando se llevaba la ovación de toda la multitud mientras se entonaba el Himno Nacional.

“Esa medalla fue un milagro para México. Hay cinco jueces que califican la pelea, en todas me vieron ganar todos los rounds; les gané a todos mis rivales por decisión unánime, no hubo ninguna decisión apretada. Por eso puedo decir que fue la medalla más limpia en el boxeo, no perdí ni un round”, dijo tras su pelea.

