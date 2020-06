Zoé Robledo lamenta que difamen que no se contagió de Covid-19

Escucha la nota:



El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que difundir información falsa sobre el estado de salud de las personas por Covid 19 “supera los límites de las diferencias políticas” y lamentó que existan personas que no crean que estuvo enfermo del nuevo coronavirus.

A través de un video difundido en sus redes sociales, dijo que lleva cuatro días de reiniciar actividades y defendió que en el Instituto han trabajado para que ningún enfermo de Covid se quede sin una cama donde atenderse.

“A los que han asegurado que no tuve Covid, yo les deseo salud, que se cuiden y ojalá no se vayan a contagiar y si eso les llega a ocurrir, ojalá que no vivan los difíciles momentos por los que yo pase, porque hasta los síntomas por más leves que sean traen consigo afecciones, que no tengan la angustia de tener en casa, como me paso a mí, a mi esposa y mis dos hijos pequeños contagiados”.

Indicó que el estado de salud son datos personales sensibles que van más allá de los “límites de la confrontación política” y no difundirlos habla de “la decencia”.

“Más allá de una discusión más amplia sobre la protección de datos personales sensibles como lo son el estado de salud de una persona, más allá de que yo autorice que se dieran a conocer el resultado positivo de la prueba que me hicieron esto tiene que ver con los límites de la confrontación política, en una democracia siempre se vale disentir, criticar, exigir, pero meterse con el estado de salud de las personas no puede normalizarse en la discusión pública, no se puede tomar a la ligera”.

Por último, dijo que ya no va a contestar las agresiones “porque tiene otras cosas más importantes que hacer, entre ellas la titánica tarea de operar al IMSS en una titánica tarea”.