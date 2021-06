“Yo soy cristiano, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor”, señaló AMLO

Escucha la nota:



Este viernes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que, entre las religiones, “yo soy cristiano, y quiero también aclararlo, hay en la iglesia evangélica una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver como ‘Jesús Cristo’, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en la tierra.

Él profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. El cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así viviremos en una sociedad mejor; porque hay la paradoja como en todo, los que son son seguidores de ‘Jesús Cristo’, pero no siguen su ejemplo”.

Cuestionado sobre la participación de la Iglesia Católica en la vida política del país, el presidente López Obrador se dijo “respetuoso de todas las religiones.

Somos respetuosos de la religión católica; de acuerdo al último censo, el 77% de los mexicanos manifestó ser católico, más de 10% tener una religión evangélica de las distintas denominaciones y el resto ejerciendo todos sus derechos y sus libertades, expresó no tener creencias o pertenecer a otros religiones.

Nosotros somos respetuosos de todos, creyentes y no creyentes, porque tenemos que garantizar las libertades. México es un país de mujeres y hombres libres, conscientes y yo creo mucho en la forma de pensar de cada ser humano, y esa es la libertad, y tenerle confianza a la gente, no tratar de imponer una ideología, no tratar de imponer una religión, no imponer una creencia, no: ‘libertad, igualdad, fraternidad’, como decían Los revolucionarios franceses”, concluyó.

Luego de cuestionarle la labor de la Iglesia Católica en Aguililla, Michoacán, el Jefe del Ejecutivo señaló que una vez que pase la elección del próximo domingo 6 de junio, visitará ese municipio afectado por las disputas de grupos criminales.

“He Ido a Aguililla, conozco Aguililla, como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco en la guaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país”, finalizó el presidente de México.