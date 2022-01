Ya salimos del contagio y nos fue bien: AMLO vuelve a matutinas

Regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador a encabezar su mensaje matutino en Palacio Nacional, después de 8 días de confinamiento por el Coronavirus.

“Como todos los lunes iniciamos esta conferencia ya salimos del contagio, nos fue bien”, dijo el mandatario mexicano.

Información relacionada: AMLO da positivo a COVID-19 por segunda ocasión

“Es demostrable que esta variante Ómicron no tiene la misma gravedad de la anterior, la Delta, en síntomas y en tiempo de recuperación; esto es bueno para que no nos espantemos. De todas formas hay que cuidarnos y evitar contagios porque, eso si, se trata de una variante muy contagiosa”.

Están creciendo mucho los contagios pero no así las hospitalizaciones y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos. También ayuda mucho la vacuna y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, resaltó el titular del gobierno federal.

“Agradezco a todos los que estuvieron pendientes por mi situación de salud, ‘amor con amor se paga’…agradezco sus muestras de solidaridad, también a mandatarios de países extranjeros”, agregó el presidente de la República.

“Vamos hacia adelante a seguir trabajando de tiempo completo, porque estuve trabajando pero no es lo mismo; ya cuando no tiene uno el contagio, se puede volver a las actividades presenciales”, concluyó López Obrador.