Walton propone comisión externa para la conciliación y unidad de Morena

El ex senador planteó que la comisión esté conformada por académicos, intelectuales y luchadores sociales “pero que sean guerrerenses”.

Luis Walton Aburto, ex senador de la República, propuso formar una Comisión Estatal para la Conciliación y la Unidad de los aspirantes de Morena en Guerrero, que contribuya a la distensión del proceso interno y garantice que nadie lo reviente.

Planteó que la comisión esté conformada por académicos, intelectuales y luchadores sociales “pero que sean guerrerenses” y la encabecen universitarios reconocidos, identificados con las luchas de izquierda, preferentemente de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El también ex presidente municipal de Acapulco pidió que la comisión avale los acuerdos que los aspirantes han suscrito con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y con el delegado especial Salomón Jara, de quienes dijo, “han hecho un buen trabajo”.

Walton Aburto señaló en conferencia de prensa, que en los últimos días “hemos sido testigos de que dos compañeros aspirantes, han decidido afectar el proceso interno de Morena”.

Sin embargo, afirmó que “los dos tienen claro, que las encuestas no les favorecen. Uno, porque es el que más negativos tiene, de todas y todos los aspirantes. Y el otro, porque está 12 puntos abajo, y no tiene nada qué hacer en esta contienda”.

Consideró que Guerrero “no está para ocurrencias ni improvisaciones, y tampoco merece el manotazo vulgar del influyentismo y el nepotismo”.

Insistió en pedir a Félix Salgado Macedonio “que no mienta y que deje de engañar a sus seguidores, con el cuento de que ganó una encuesta que no se hizo, por 80 puntos de diferencia. Y en caso de que la supuesta encuesta existiera, sus 80 puntos son de conocimiento, pero no de intención del voto”.

Pidió que Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros “deje de engañar al pueblo de Guerrero, con encuestas parciales, en las que sólo muestra los careos donde él aparece. Sobre todo él, debe dejar de engañarse a sí mismo, y por dignidad debería aceptar que el pueblo de Guerrero ni siquiera lo conoce, como lo dicen hasta sus propias encuestas”.