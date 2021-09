Violencia en Salamanca, producto de falta de voluntad política local: Morena

La estrategia de seguridad a nivel federal se revisa a diario, no se requieren cambios, dice, Ignacio Mier.

Los sucesos violentos en Salamanca, Guanajuato, que este fin de semana llegaron al extremo de la entrega de un paquete explosivo que provocó la muerte de al menos dos personas y heridas en otras cuatro, son producto de la falta de voluntad política y razones ideológicas del gobierno de la entidad, que no se quiere coordinar con la federación, consideró el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El congresista aseveró que ese tipo de hechos no son generalizados, sino focalizados en particular en Guanajuato y Michoacán, por lo que no es necesario hacer cambios en la política de seguridad a nivel federal.

“El estado de Guanajuato en los últimos años, es uno de los más violentos y hay una necedad, una terquedad persistente política, ideológica, partidaria de no quererse coordinar con la Federación. Y esa falta de coordinación, de voluntad política, de responsabilidad pública de no coordinarse, la fiscalía es omisa, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, en donde no hay autoridad cada quien hace lo que se le pega la gana”.

A diario, en Palacio Nacional, se evalúa la estrategia de seguridad en el país, por lo que la revisión en la materia es urgente, pero en el estado gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo.

“Con relación a la política hay una evaluación diaria para el combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad. Seguramente el Gobierno de la República está analizando esto, hoy mismo lo declaró el presidente de la República, de hacer una revisión que repito, es lamentable, pero se focaliza en un estado de manera recurrente, se requiere hacer una revisión puntual de lo que está sucediendo en el estado de Guanajuato”.

Consultado respecto a si lo ocurrido en Salamanca, Guanajuato, fue un acto terrorista, el legislador de Morena optó por no utilizar ese término e insistir en que la violencia en esa ciudad y esa entidad, es un problema focalizado en el cual, la autoridad local tiene gran responsabilidad.