Violencia en México requiere de estrategias y no de payasadas: ONC

A pesar del incremento en los niveles de violencia, el gobierno federal aún no cuente con una estrategia para resolver el problema

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, afirmó que la violencia en México requiere de estrategias y no de “payasadas” para resolver el problema de la violencia que incendia a entidades como Michoacán.

En un video difundido en sus redes sociales, el académico lamentó el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los delincuentes dejen de pelearse.

“El presidente decide hacer una invitación a los delincuentes para que se porten bien. La delincuencia organizada se debe combatir y, si bien es cierto que toda política pública tiene efectos negativos, hay que valorar cuáles son aquellos que producen menos costos para la sociedad, costos para los individuos. Lo que no debe suceder es que hay un gobierno replegado y ciudadanos que están sufriendo, necesitamos una estrategia en donde el Estado sí cumpla con su labor, pero no haga payasadas como invitar a que los delincuentes no se porten mal”.

Rivas Rodríguez lamentó que, a pesar del incremento en los niveles de violencia en México, el gobierno federal aún no cuente con una estrategia para resolver el problema.

“Contrariamente a lo que nos ha dicho el presidente, en el país los casos de violencia siguen creciendo, la confrontación entre grupos delictivos ha hecho imposible la vida para ciudadanos en diferentes entidades, entre ellas, el caso de Michoacán, la zona de Tierra Caliente, es uno de los más destacados. Lamentablemente, el gobierno federal no ha desarrollado estrategias capaces de solucionar este problema”.

Francisco Rivas puntualizó que la propuesta del primer mandatario de entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no garantiza que habrá una mejoría en términos de seguridad ni reducción de la violencia en México.