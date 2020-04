Violencia de género y feminicidio, segunda epidemia en México: INMUJERES

Escucha la nota:



La violencia de género en México es una segunda epidemia que aqueja al país, en el marco de la contingencia de salud por coronavirus, advirtió la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), Nadine Gasman.

Al participar en un foro virtual sobre feminicidios, organizado por la Cámara de Diputados, la funcionaria subrayó que de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, las solicitudes de ingreso a dichos sitios se han incrementado en cinco por ciento, y las llamadas para pedir orientación aumentaron 60 por ciento, en el transcurso de las últimas tres semanas.

Datos de la Fiscalía General de la República (FGR), indican que en las últimas tres semanas, las detenciones por violencia familiar se elevaron siete por ciento.

“La violencia de género es una segunda epidemia que no se detiene, pues ningún espacio es seguro cuando se es mujer”, alertó.

En el caso particular de la violencia de género asociada a las medidas de aislamiento social identificadas como “sana distancia”, a causa del coronavirus Covid-19, la titular del organismo señaló que la realidad del país cambió de golpe.

Las mujeres que hace un mes se manifestaban en las calle en demanda de sus derechos y de fin a la violencia de género, hoy se encuentran la mayor parte del tiempo en sus casas, conviviendo todo el tiempo con sus potenciales agresores.

Por ello, se pronunció a favor de no dejar de hablar de las violencias que sufren las mujeres y a partir de eso, provocar respuesta más oportuna de las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

Sobre las acciones emprendidas por el Instituto, indicó que desde el año pasado se instalaron mesas de trabajo sobre el acceso a la justicia en casos de muerte violenta de niñas y mujeres, dirigidas a gobiernos municipales y estatales, a fin de alentar el acceso a la justicia.

En particular ante la emergencia por coronavirus, se está verificando que las instancias judiciales encargadas de atender ese tipo de casos estén en operación, a fin de que no se suspenda la atención a las víctimas

Se impulsó que los Refugios para víctimas de violencia de género operen como organismos esenciales; se está promoviendo un mejor funcionamiento de la línea de emergencia 911, que ya está brindando servicio en lenguas indígenas.

Recalcó que el feminicidio es la forma más extrema de la violencia de género y a diario cobra la vida de diez mujeres en México, lo que implica que cada dos o tres horas, una ciudadana fallece por dichas razones.

En especial sobre los refugios, admitió que apenas el pasado 7 de abril se publicaron los lineamientos de operación, por lo que la liberación de recursos para que puedan operar de manera adecuada, tardará algunas semanas.

Aseveró que la pandemia mundial por coronavirus, ofrece la oportunidad de repensar el modelo económico global, a fin de transformar las condiciones que en el entorno vigente han afianzado la violencia de género.

Agregó que para el INMUJERES, una de las tareas principales es identificar las causas que provocan dichos crímenes, promover la prevención a través del diseño de políticas públicas que permitan modificar prácticas sociales, en el ámbito judicial y otros entornos de la vida cotidiana.

Habló de la violencia familiar como uno de los principales tipos de agresiones a las mujeres y niñas. familiar.

Recordó que la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar, arrojó que el 44 por ciento de las mujeres en el país sufrió al menos una agresión por parte de su actual o última pareja, novio o esposo; aunado a que cerca del 91 por ciento de las agresiones no son denunciadas formalmente.

De ese gran porcentaje, abundó, en 68 por ciento de las veces no hubo denuncia porque las víctimas no dieron importancia a la agresión, 34 por ciento por miedo a las consecuencias, 20 por ciento por vergüenza, 11 por ciento por miedo a que no les creyeran y nueve por ciento por no saber dónde denunciar.

Agregó que en el último año, 10 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún tipo de violencia por parte de algún familiar; aunado a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha identificado que el 75 por ciento de los casos de violencia contra niñas y mujeres sucede en el entorno familiar.

Por ello, calificó como esencial definir qué es la familia, qué son “las familias” y si son un entorno seguro o de violencia constante.

También refirió a la proliferación de armas en el país y los efectos de la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada en administraciones anteriores, como elementos de violencia de género y como parte de un clima de violencia creciente en el país.

Apuntó que el 45 por ciento de las mujeres que murieron en sus casas, perecieron a causa de ataques por arma de fuego, por lo que es preciso “seguir la pista” a la posesión de esos artefactos.