Video de hermano de AMLO refleja corrupción: oposición

Los videos donde aparece el hermano del Presidente de la República, Pío López Obrador, recibiendo en 2015 “aportaciones” económicas entregadas por David León Romero, designado para encabezar la empresa del Estado de distribución de medicamentos, muestran actos de corrupción, consideró la diputada federal del Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle.

La legisladora indicó que lo relevante de esas entregas de dinero, es el origen y destino que tuvieron.

Dijo coincidir con las opiniones respecto a que los recursos involucrados provenían del gobierno de Manuel Velasco, en Chiapas.

“Es muy importante tener claro origen de recursos de “aportaciones” hechas al movimiento, pues se puede identificar cómo pretenden cobrárselas, para los corruptos son una inversión. Así que concluyan los motivos de Velasco de aportar vía David León recursos al movimiento de AMLO”, escribió en Twitter, la diputada @MarthaTagle.

“Notorias diferencias porque no viene en bolsa trasparente y con ligas o cuáles. En caso Lozoya o el de Pío, el problema no son montos de “aportaciones” (@lopezobrador_ dixit), sino beneficios que se busca obtener con ellos. Es corrupción y no se puede alegar una causa justa”, agregó Tagle Martínez, al hacer referencia a las justificaciones presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de este viernes 21 de agosto.

“La delgada línea entre sobornos y aportaciones”, puntualizó la legisladora.

En tanto, la fracción parlamentaria del PAN exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los “sobornos” entregados a la campaña del actual Presidente de la República, y que fueron revelados a través de la difusión de dos videos protagonizados por Pío López Obrador, hermano del Primer Mandatario.

Todos los actos de corrupción deben ser castigados, sentenciaron.

“Todos los actos de corrupción deben ser investigados y castigados. Exigimos a la @FGRMexico investigue los sobornos entregados a la campaña del presidente López Obrador, a partir de la difusión de un video que no deja dudas del ilícito”, indicaron a través de su cuenta oficial en Twitter, @diputadospan.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, señaló que los protagonistas de las grabaciones difundidas en medios de comunicación, deben hacerse responsables por sus actos, porque el Presidente de la República sólo responde por su hijo menor de edad.

“Ya lo había dicho el compañero presidente @lopezobrador_. Del único que responde, es de su hijo, que es menor de edad. El resto, debe hacerse responsable de sus actos. Es el caso de Pío”, escribió el legislador en su cuenta en la red social de Twitter, @fernandeznorona.