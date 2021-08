Vicente Fox y Marta Sahagún son hospitalizados por Covid-19

El ex mandatario reportó que se encuentra estable de salud.

Después de que esta tarde se filtrara el rumor de que el ex presidente de México, Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún fueron internados por Covid-19, a través de redes sociales, el ex mandatario confirmó la noticia.

A través de Twitter, Vicente Fox dio a conocer que tanto él como su esposa, dieron positivo a Covid-19, por lo que voluntariamente decidieron hospitalizarse para tener los cuidados necesarios.

Del mismo modo, informó que no presentan síntomas graves y que se encuentran estables, además, los dos tienen la actitud para hacerle frente a la enfermedad.

Asimismo, el ex presidente de México, Vicente Fox agradeció los buenos deseos y bendiciones que ha a recibido por parte de sus amistades, asegurando que tanto él, como Marta Sahagún saldrán adelante y retomarán sus actividades correspondientes.

Finalmente, se hizo la invitación para seguirse cuidando y no bajar la guardia.

Cabe destacar que, aunque el ex presidente de México, Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún se encuentran hospitalizados, ambos mantienen actividad en sus redes sociales.

Incluso, por la tarde Vicente Fox compartió una noticia sobre el desempleo en México y aseguró que el Gobierno era una fábrica de desempleados.

Fox se suma a lista de políticos positivos a Covid-19

Vicente Fox no es el primer ex presidente de México que dio positivo a Covid-19, pues anteriormente, el también ex mandatario panista, Felipe Calderón dio a conocer que había contraído el virus del Sars-Cov-2.

Además, a principios de año, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dio a conocer a través de sus redes sociales, que había contraído el Covid-19.

Cabe destacar que tanto los ex mandatarios, Vicente Fox, Felipe Calderón y el presidente, López Obrador ya cuentan con las dos dosis contra el Covid-19.