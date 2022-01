Venta de Citibanamex no es 'mala señal', dice Gobernación

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación descartó que la venta de Citibanamex sea una “mala señal” del estado de la economía en el país.

“La economía en el país va bien, en plena recuperación, fue simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión”, explicó el funcionario.

Información relacionada: Salida de Citi plantea al Gobierno retos en materia de concentración: SHCP

“Grupo Citibanamex hizo pública su intención de desprenderse y vender parte de sus actividades que realizan en el país; entendemos que se notificara las autoridades hacendarias, a la Comisión Bancaria y de Valores e iniciará un proceso de venta o desincorporación de activos”, dijo.

Nosotros, aseguró, somos respetuosos de la decisión que tomen, no nada más en este caso Citibanamex, sino todas las empresas las que cotizan en bolsa, las empresas del sector financiero y bueno esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos y de sus actividades —incluso tenemos entendido de la marca o del acervo cultural que es de los más importantes del país—, pueda llevarse a buen término.

El responsable de la política interior del país aclaró que la federación no tiene “ninguna información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir (Citibanamex), pero seguramente surgirán varios posibles compradores”.

Destacó que Citibanamex en la tercera institución bancaria en el país, en alguna época llegó a ser la primera, ahora ocupa el tercer lugar.

Descartó que al gobierno esté interesado en comprarlo, ya que “en este momento está enfocado en los esfuerzos presupuestales a la inversión pública, en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren ístmico, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que nada más con el detonar de la obra pública, han sido palancas de desarrollo regional en esta etapa de construcción y conforme vaya abriéndose a la operación estas obras ayudarán”.

En el Gobierno federal, agregó el secretario de Gobernación, confiamos en que sí se generan impuestos por la venta de estos activos, se generen el país y se paguen, pero las autoridades hacendarias —en este caso el Sistema de Administración Tributaria, tiene la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles, que se hacen en el país y si causan impuestos, pues seguramente serán pagados aquí.

“Probablemente alguna parte de la operación, no cause impuestos, no sabemos hasta que no tengamos el reporte de en que términos se realiza la enajenación de activos, sí nada más es activos en bolsa, si es activo de inmuebles, ahí se tendrá que revisar que impuesto cause”, concluyó López Hernández.