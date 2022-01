Ve Marcelo Ebrard escenario favorable en relación con EU y Canadá

El canciller Marcelo Ebrard ve para el 2022 un escenario favorable en la relación México, Estados Unidos y Canadá, ya que ahora se cuenta con mayores elementos para una perspectiva más positiva.

Durante la mesa sobre América del Norte en el marco de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules destacó que los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau piensan parecido, y antes no había una misma visión.

“Los activos que tenemos ahora políticamente hablando son muy superiores a los que teníamos hace dos años, no teníamos el Entendimiento Bicentenario, no teníamos una idea común sobre migración, no teníamos un sistema para resolver controversias, el tratado estaba en tela de juicio y no sabíamos si se iba a ratificar, ahora estamos organizando paneles”, indicó.