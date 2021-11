Variante Ómicron México, Gatell da por hecho que llegará

Esta mañana el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell habló sobre el tema de la variante Ómicron México, y dijo que podría llegar a México.

El funcionario de Salud, aseguró que las vacunas siguen siendo altamente efectivas, ante la mencionada.

¿En qué parte del mundo está la variante?

López-Gatell aseguró que terminará siendo predominante a nivel global, y por ello incluir a nuestro país.

“Démoslo por hecho, la variante Ómicron México llegará al país, así como a los demás continentes”, explicó

Cabe mencionar que fue detectada en Sudáfrica y actualmente está en 5 continentes, por lo que en varios lugares ya están tomando medidas; entre las que están, cierres de fronteras y cancelación de viajes.

Por su parte Andrés Manuel López Obrador, resaltó la importancia de vacunarse, y dijo que se aplicará una dosis de refuerzo a los adultos mayores.

“Vacunarse sí sirve, salva vidas, está comprobado que aquellos que no lo hacen, les pega más la enfermedad, se ponen graves”, dijo.

“La variante ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transferible. No se ha identificado que cause una enfermedad más grave”, aclaró. Gatell

También indicó que la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente.

Por otra parte, explicó que la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud, es por la desigualdad de distribución en las vacunas.

Finalmente AMLO descartó aplicar nuevas medidas o restricciones en el país o la CDMX, ante la nueva variante Ómicron México, ya que dijo “por ahora no hay de qué preocuparnos”.