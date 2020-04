” Vamos bien”: AMLO

Escucha la nota:



Ante la caída de la economía de México de 1.6 por ciento en PIB en el primer trimestre del 2020, reportada por INEGI, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que ”vamos bien”, a pesar de que “algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así: 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6”; sin embargo aclaró que esto no significa que se deba “cantar victoria”, pues mayo, junio y julio podrían ser los meses más difíciles por el impacto económico del Coronavirus

Por otro lado, sin dar cifras concretas, el Jefe del Ejecutivo mexicano insistió en que en el primer cuatrimestre del 2020, “estamos arriba en recaudación en términos reales”.

“No es ‘cantar victoria’, porque viene lo más difícil, el trimestre mayo, junio, julio; también si se prolonga a agosto, septiembre, octubre, pero tenemos una estrategia: ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana, apretarnos más el cinturón en el gobierno, ser mucho más estricto en el combate a la corrupción y decidimos apoyar más a la población con los “créditos y acciones del bienestar”, reiteró.

Trabajamos con perseverancia bajo la asesoría de científicos que guían la toma de decisiones #COVID19. Conferencia matutina. https://t.co/3pONFdRc3G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 30, 2020

“Vamos a inyectar muchos recursos, ¿con qué propósito? para que logremos un efecto de ‘V’, que la caída sea de poca duración y que haya un rebote fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra. Que haya dinero para poder comprar y reactivar pronto la economía; esto acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es como hemos dicho la actividad económica que nos permite reactivar pronto la economía, generar empleos y que haya bienestar”, agregó López Obrador.

El presidente de la República detalló que más de 20 mil negocios ya recibieron sus préstamos de 25 mil pesos ‘a la palabra’ y se prevé este viernes 1o de mayo se agreguen otros 80 mil pequeños empresarios que ya tendrán los depósitos en sus cuentas. El próximo lunes 4 se mayo serán “el doble”, 40 mil beneficiarios, señaló.