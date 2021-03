Vallas antimotines en Palacio Nacional es un ‘muro de paz’: vocero Presidencia

Escucha la nota:



La protección con vallas antimotines a Palacio Nacional y otros edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México, establecida previo a las manifestaciones del próximo lunes 8 de marzo, es un “muro de paz” que garantiza la libertad y protege de provocaciones, enfatizó el portavoz de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

En redes sociales, el funcionario público refrendó la postura del Primer Mandatario respecto a que se trata de una acción cuyo fin no es reprimir, sino cuidar el patrimonio del país e impedir que se caiga en provocaciones.

Sin embargo, fue más allá de lo manifestado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar el blindaje a Palacio, como un “muro de paz”.

“El pdte. @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, indicó en su cuenta oficial en Twitter, @JesusRCuevas.

Reiteró, casi en términos textuales, lo expresado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira de este sábado por Yucatán, donde afirmó que el amurallamiento tiene como propósito evitar confrontación directa entre las fuerzas de seguridad y las manifestantes que protestarán el próximo lunes, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Ello, tras señalar que es derecho de los ciudadanos manifestarse libremente e incluso “insultar”, pero hay infiltración de provocadores en actividades como la del siguiente lunes.

El Jefe del Ejecutivo Federal también aseguró que luchadores sociales y pacifistas como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, como él mismo, optaron por la resistencia civil pacífica y la manifestación no violenta.

“La 4T es pacífica y respeta los DDHH; garantiza las libertades, todas las manifestaciones. Tod@s debemos actuar sin violencia. Gandhi, Mandela, Luther King optaron por la resistencia civil pacífica. Ese es el camino: convencer, argumentar. No imponer, no tirar bombas, no agredir”, abundó.

El comentario del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, generó miles de respuestas en Twitter, la mayor parte de ellas con críticas a lo expresado.

“La esquizofrenia de la 4T es digna de estudios. Un muro es un signo de paz… Con razón se llevaban tan bien con Trump”, escribió textualmente el usuario identificado como Gerardo López Sotelo, a través de su cuenta @Gera_LopezS.

“¿Qué crees mascota aplaudidora? Los lacayos al servicio del amo NO ESTÁN de acuerdo con las vallas, ignominia, ofensivo, autoritario y dictadura, son los adjetivos q usan @JesusRCuevas @m_ebrard @RicardoMonrealA @CitlaHM”, escribió el usuario Rodrigo Quintero, que en la cuenta @roquintero, replicó mensajes en Twitter publicados hace algunos años por el propio Ramírez Cuevas.

“La valla de la ignominia. Los senadores deciden a espaldas del pueblo, custodiados por la policía”, dice el mensaje de Jesús Ramírez, publicado el 10 de diciembre de 2013, con motivo de la aprobación de la reforma energética, el sexenio pasado.

En ese entonces, Ramírez Cuevas acompañó sus señalamientos con una fotografía en la que aparecen elementos de seguridad pública, que portan equipo antimotines, y se encuentran parados junto a vallas también antimotines idénticas a las colocadas en el perímetro de Palacio Nacional.