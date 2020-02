Valadés, Silvia Giorguli y Heredia, propuestas de diputados para Comité Técnico

Escucha la nota:



La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó proponer como integrantes del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a cuatro puestos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al académico y ex titular de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), Diego Valadés; a la directora del Colegio de México, Silvia Giorguli; así como la experta en ciencia política, Blanca Heredia.

Al dar a conocer el resolutivo, los líderes de todas las fracciones parlamentarias, encabezados por el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta, Mario Delgado, detallaron que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ese organismo resolvió retirar los dos nombres propuestos este mismo miércoles.

De modo que volvería a hacer un planteamiento de carácter formal, el cual fue notificado a la Cámara unas horas después de la serie de desmentidos y confusiones generadas, al dar a conocer que sus dos primeras propuestas eran la exconsejera electoral capitalina Carla Humphrey, quien declinó; y el politólogo ligado a Morena, John Ackerman.

El diputado Delgado recordó que este miércoles vencía el plazo establecido para resolver la integración del Comité Técnico, que deberá instalarse este viernes 28 de febrero.

Detalló que el mecanismo empleado para tomar una decisión fue el de elaborar una “lista ciega”, donde los coordinadores inscribieron los nombres de 10 hombres y 11 mujeres, 21 prospectos en total, sin saber quién los nominó.

Fueron propuestas de un “altísimo reconocimiento”, gran prestigio y sin ninguna vinculación partidista de entre las que se eligieron a tres finalistas, dos mujeres y un hombre, en este caso Valadés Ríos, Heredia Rubio y Giorguli Saucedo, recalcó.

Aprovechó para apuntar que a raíz de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los integrantes del Servicio Electoral Nacional, así como los mexicanos por naturalizados sí podrán participar en el proceso.

Para dar cumplimiento a esas disposiciones, se hará una adenda a la convocatoria, misma que será aprobada en el Pleno de San Lázaro este jueves 27 de febrero.

Esos ajustes, explicó, no modifican el calendario a seguir para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE, por lo que este viernes terminará la recepción de solicitudes de inscripción de aspirantes y se instalará el Comité Técnico.

Sobre la serie de diferendos con la CNDH, el diputado Delgado dijo haber recibido llamada de la maestra Piedra Ibarra, quien informó que enviaría en las siguientes horas, un nuevo oficio “definitivo”.

“Vamos a ser respetuosos”, atajó el legislador, ante la insistencia de la prensa en conocer las razones por las cuáles la CNDH primero envió un par de propuestas, luego desmintió haberlo hecho y después decidió retirar los nombramientos sugeridos, para reponer el procedimiento.

El legislador se limitó a recalcar que la titular de la Comisión le llamó, para decirle que enviaría un nuevo oficio, formalizando su decisión.

Al fijar posicionamiento, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero, insistió en que el proceso de selección de integrantes del Comité y de aspirantes al INE, tiene que ser ajeno a las cuotas y a intereses partidistas.

Tras expresar su deseo de que la CNDH corrija las imprecisiones cometidas, Romero Hicks enfatizó que hasta este martes 25 de febrero, se habían inscrito 62 aspirantes a nuevos consejeros.

A título personal, expresó que una de las propuestas de la CNDH, en particular el doctor John Ackerman, no reúne los requisitos para integrarse al Comité Técnico, no solo porque ocupa un cargo partidista en MORENA, sino porque tiene una postura contra del INE y su actual conformación, lo que lo hacen inelegible.

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, recalcó que cuando están en juego las instituciones democráticas del país, no se valen “manoseos, regateos ni mano negra”.

Por ello, los legisladores demandarán el cumplimiento estricto de la convocatoria avalada, tal y como puntualmente lo hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos nombramientos, indicaron los líderes parlamentarios, cumplen las características de ser apartidistas, reconocidos, independientes y por lo tanto, generan confianza.