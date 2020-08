Vacunas contra Covid serán benéficas y no son gratis: oposición

Escucha la nota:



El acuerdo establecido para la producción de vacunas contra el coronavirus en Latinoamérica, en el que participan la empresa AstraZeneca, la Fundación Carlos Slim y el Gobierno de México, será benéfico para el país, aunque, aún está por aclararse qué tipo de vacuna se producirá y cuándo estará disponible para la población, planteó el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero.

El congresista indicó que pese a la ineptitud y manipulación de la pandemia, por parte del Ejecutivo Federal, la producción de las vacunas referidas es un mensaje de aliento para el país.

“Me parece un horizonte promisorio aunque todavía estamos por conocer realidades de las vacunas que puedan llegar”, anotó el legislador.

“Frente a un gobierno inepto, mentiroso y desconectado de la realidad, que no ha querido hacer pruebas, que quiere alterar los registros de enfermos y decesos, que no apoya la economía y que no reasigna presupuesto a la salud, a mí me parece que esto va a ser benéfico”, opinó el coordinador Romero Hicks.

En tanto, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, recalcó que el acuerdo referido es sin duda una buena noticia para México, pero no es gratuito.

La congresista enfatizó que el Gobierno de México hará una inversión en la compra de los reactivos, y el ingeniero Slim, no es un “héroe”.

“Sin duda es una buena noticia el anuncio hecho por @m_ebrard sobre el acuerdo de producción con Argentina, @astrazenecaCAM y @Fund_CarlosSlim de una vacuna contra COVID-19 que permitirá a México y países de la región tener acceso oportuno”, apuntó en su cuenta en Twitter, @MarthaTagle.

“Sí, es buena noticia para México y AL el acuerdo de producción de la vacuna. Pero aclaremos: 1. no es gratuita, tiene una inversión gubernamental y por lo tanto de las contribuciones de todos. 2. Slim jugó un papel importante en concretar acuerdo, no financiará y tampoco es héroe”, apuntó textualmente, en respuesta a un mensaje publicado también en Twitter por el senado Félix Salgado.

El congresista calificó como un “héroe” al ingeniero Slim, al igual que a los gobiernos de México y Argentina, por el acuerdo sobre las vacunas. “Aleluya!”, celebró el senador @FelixSalgadoMX.

Por la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador Mario Delgado y algunas integrantes como la también vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna; y la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez, se limitaron a hacer referencia al tema, replicando en redes sociales los mensajes oficiales al respecto.