Va Muñoz Ledo contra Ricardo Anaya

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, arrancó contra el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, que en su retorno a la arena política, criticó al gobierno del Presidente de la República.

En redes sociales, donde ya se identifica a sí mismo como el “presidente de Morena”, el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro afirmó que Anaya Cortés usa máscaras, tiene una “calva seráfica hueca” y no regresó a proponer soluciones para el país, sino a descalificar.

Respuesta a los ataques de Ricardo Anaya. pic.twitter.com/VnDQaQmRx1 — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) September 22, 2020

“A ti lo que te gusta es el dinero”, le lanzó el diputado morenista, quien también recomendó al panista cuidarse y satisfacer sus intereses económicos, pero no a través del ejercicio del poder ni ensuciando la tradición democrática del PAN.

“A ti lo que te gusta es el dinero, quieres tener poder para más dinero, a ti te gusta el poder para hacer dinero (…) y ahora quieres ir a la cabeza otra vez, para hacer más negocios ¡No te lo vamos a permitir! La Fiscalía de la nación ahora es independiente y no da tregua, tú serás, si sigues así, juzgado”, sentenció.

En un video publicado en su cuenta en Twitter, Muñoz Ledo dijo haber leído y escuchado con atención los mensajes de también expresidente de San Lázaro, a los cuales se refirió como llenos de falsedades, errores y mala fe.

Afirmó que Morena, como ha dicho el Primer Mandatario, no ha roto “un vidrio” y sentenció que personajes como él, son quienes están “en la mira” de la justicia.

Muñoz Ledo calificó como “huecas y vacías” las frases que Anaya presentó en su video de regreso a la vida pública y política.

“Dices, yo no vengo a criticar, vengo a proponer y dice, tú no hiciste ninguna propuesta. Dices que el desastre de la economía, ¡pruébalo! Hablas de crisis de salud, no propones nada, son puros cuestionamientos. No reaccionaste ni un día, más que tu programa fantasmagórico que presentas al país”, lanzó el legislador federal.

“Cuando te conocí, tú eres muy llegador como dice la gente, te ves muy convencido, te cree uno, pero al rato te quitas la máscara. Esa calva seráfica está hueca, hueca de ideas y de principios. Tú, dizque te fuiste, como nuestro señor a meditar”, criticó el aspirante a la dirigencia de Morena.