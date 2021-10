Usuarios en redes se vuelcan en críticas contra la diputada Patricia Armendáriz

La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz pasó un par de momentos bochornosos en redes sociales, luego de publicar un mensaje en que solicitaba a madres y padres de hijos con cáncer presentar pruebas del desabasto de medicamentos oncológicos.

También cuando se puso a hacer cuentas sobre la votación particular de la Miscelánea Fiscal 2022, y terminó publicando que en San Lázaro votaron 504 legisladores.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de diputados, Jorge Álvarez, fue uno de los usuarios de redes sociales que notaron el error cometido por la también empresaria.

504 diputados

“La experta en números del régimen dice que votamos 504 legisladores de 500. Buenos días”, escribió el diputado que en Twitter se identifica con la cuenta @AlvarezMaynez.

La diputada Armendáriz Guerra publicó, también en su cuenta en Twitter, @PatyArmendariz, la fotografía de la votación registrada en una de las pantallas monumentales del Pleno de San Lázaro, en el marco de la discusión del paquete fiscal 2022.

“Acabamos de aprobar la miscelánea fiscal 274 en pro 230 en contra”, apuntó, sin percatarse de que las cifras referidas, suman un total de 504, cuando en San Lázaro no hay más de 500 integrantes.

Usuarios de Twitter, como el identificado con el nombre José Luis Segura, y la cuenta @segurajo, señalaron que la diputada Armendáriz ya no sabe contar o se quedó dormida en su asiento en el Pleno.

“En respuesta a @AlvarezMaynez Déjala sigue dormida en su curul, no la vayas a despertar, si así era cuando estaba en shark tank, ahora comprendo porque se fue a la política, fracaso su empresa con esa sabiduría en las matemáticas!!!”, indicó el usuario.

La diputada de Morena generó cientos de reacciones negativas en su contra, tras solicitar a padres y madres de familia a mostrarle pruebas sobre el faltante de medicamentos oncológicos.

Mi verdadera intención es apoyar

En un video publicado en su cuenta en Twitter, explicó por qué hizo un llamado a madres, padres, doctores o enfermeras que le pudieran “dar razón” y evidencias sobre la falta de fármacos para el cáncer, y por qué reclamó que nadie le diera respuesta.

Aseveró que con genuino interés de apoyar en la atención al desabasto, pidió a familias y no a fundaciones ni organizaciones sociales, presentar elementos probatorios. No obstante, recibió un sinnúmero de críticas por demandar que el asunto no se politizara.

En su grabación, dijo que escuchó las declaraciones del titular de la Secretaría de Salud federal Jorge Alcocer, hechas en la conferencia en Palacio Nacional, sobre los cambios en la atención al desabasto y por eso, de manera genuina pidió que se le informara sobre casos reales, no de estadísticas de organizaciones sociales.

La congresista pidió disculpas si sus expresiones sobre el tema no fueron adecuadas, y refrendó su deseo de brindar ayuda en la medida de lo posible, de inicio, haciendo públicas las denuncias de ciudadanos, a través de las redes sociales.

Fue enfática en señalar que su objetivo no es negar el problema, sino “ir al fondo” del asunto.