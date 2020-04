Uso de cubrebocas no exenta de contagios, pero “no resta”: Salud

Escucha la nota:



El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, indicó que en estos momentos usar cubrebocas o mascarillas no resta, pero advirtió a las personas que no están enfermas que usarlas no los exenta de contagiarse de Covid-19.

En conferencia de prensa, indicó que cada gobierno determinará las medidas que considere necesarias, entre ellas el uso de cubrebocas como en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, que son las entidades donde se concentra el epicentro de coronavirus.

“El uso comunitario de cubrebocas la evidencia científica sigue siendo ambigua, algunas documentación científica que sugiere que el cubrebocas sea una medida efectiva, definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propague, para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse no es una medida que sea suficientemente útil”.

Incluso, señaló que hace cuatro semanas se determinó que la Zona Metropolitana tuviera su propio “comando de conducción” iba a adelantar ciertas medidas, por ser la parte más afectada.