Urgen a documentar acciones contra Covid-19 para el archivo histórico

Escucha la nota:



En el marco del Día Internacional de los Archivos, expertos urgieron a servidores públicos a documentas las acciones que se están llevando a cabo para combatir la pandemia de Covid-19 a fin de guardar la memoria histórica que sirva de experiencia para próximas emergencias sanitarias.

Al participar en el evento virtual sobre la importancia de preservar la memoria histórica en tiempos de Covid-19, el titular del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Ruiz Abreu afirmó que la pandemia obliga a reflexionar sobre “qué hemos aprendido como sociedad en materia de salud pública y para responder esta pregunta debemos voltear atrás y recapitular”.

“No olvidemos que en estos momentos nos toca construir la memoria histórica en torno a cómo los mexicanos y mexicanas enfrentamos el Covid-19, si no documentamos y si no aseguramos el registro de todas las decisiones y actuaciones no estaremos construyendo memoria, no tendremos elementos para evaluar lo que hicimos y todo lo aprendido se lo llevara el viento”, advirtió.

Información relacionada: Urgen armonizar Ley General de Archivos

Remarcó que el Covid-19 “es tan sólo un escenario que nos permite apreciar la función de los archivos, pero así como en la salud pública, en todas las dimensiones de nuestra vida comunitaria si no documentamos no acumulamos conocimiento, si no documentamos no tenemos evidencia para evaluar el trabajo que hacemos, si no documentamos no construimos memoria”.

A su vez, el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Javier Acuña, conminó a dejar de ver los archivos como pergaminos o documentos del pasado empolvados ya que la gestión documental es mucho más que eso.

“La modernidad se sostiene solo y nada más en los registros que dan testimonio de cada instante de la vida pública de los pueblos y de las naciones; por eso, la gestión documental es la columna vertebral de la sabiduría de cada época”, enfatizó.

Los expertos urgieron a los congresos locales para que cumplan con la obligación de homologar sus legislaciones con la Ley General de Archivos, esto a unos días de vencer el plazo el próximo 15 de junio.